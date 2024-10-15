Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Janji Kunjungan ke Kampung Bayam untuk Selesaikan Masalah

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |20:18 WIB
Ridwan Kamil Janji Kunjungan ke Kampung Bayam untuk Selesaikan Masalah
Cagub Jakarta Ridwan Kamil. Foto: Okezone/Jonathan Simanjuntak.
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil buka suara terkait permasalahan warga Kampung Susun Bayam. Ia meyakini bahwa semua masalah warga di bawah kepemimpinannya akan diselesaikan.

"Semua masalah, kampung bayam dan sebagainya yang belum tuntas nanti kita tuntaskan," kata Ridwan Kamil saat mengunjungi warga di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (15/10/2024).

Hanya saja mantan Gubernur Jawa Barat itu belum merinci kapan waktu akan mengunjungi Kampung Bayam. Namun demikian ia mengaku agenda itu sedang disusunnya.

"Nanti sedang diagendakan (rencana berkunjung ke Kampung Bayam)," ucap dia.

Politikus Partai Golkar itu tak menampik bahwa masalah di Jakarta berlimpah. Namun demikian, Pemerintah Provinsi pasti akan menyelesaikannya satu per satu di bawah kepemimpinannya.

"Masalah Jakarta kalau mau dibedah satu-satu banyak sekali. Semua akan ditangani pada saatnya, jadi nggak spesifik satu-satu," tutup Ridwan Kamil.

(Puteranegara Batubara)

      
