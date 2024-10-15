Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Dua Pelajar Diduga Curi Besi Gorong-Gorong Perumahan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |01:05 WIB
Viral! Dua Pelajar Diduga Curi Besi Gorong-Gorong Perumahan
Dua pelajar curi besi di perumahan (foto: dok ist)
BOGOR - Beredar viral video pelajar yang diduga mencuri besi gorong-gorong di wilayah Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Kasus pencurian ini sedang dalam penyelidikan lebih lanjut oleh polisi.

Dalam rekaman kamera CCTV beredar di media sosial, tampak dua pelajar mengenakan seragam putih abu berbocengan motor. Mereka melintas di kawasan perumahan yang terlihat cukup sepi.

Terlihat pelajar yang dibonceng tengah membawa besi gorong-gorong. Besi tersebut diduga curi oleh keduanya dari kawasan perumahan tersebut.

Terpisah, Kapolsek Ciomas Kompol Iwan Wahyudi mengatakan, peristiwa dalam video terjadi pada Senin 14 Oktober 2024. Anggotanya pun sudah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penyelidikan.

"Anggota Reskrim dan anggota Bhabinkamtibmas melakukan cek TKP  pencurian 1 buah besi penutup gorong-gorong yang berukuran 1x1,5 meter," kata Iwan dalam keterangannya, Selasa (15/10/2024).

 

