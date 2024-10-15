Warga Doakan Ridwan Kamil Terpilih Jadi Gubernur Jakarta, Berharap Tuntaskan Janji Kampanye

JAKARTA - Seorang warga Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara bernama Priharyoto berharap Ridwan Kamil dapat menjadi Gubernur Jakarta periode 2024-2029. Hal itu disampaikannya saat yang bersangkutan menyambangi permukimannya.

"Semoga pak Ridwan Kamil bisa terpilih jadi Gubernur," kata Priharyoto kepada wartawan, Selasa (15/10/2024).

Namun demikian, Ia meminta agar Ridwan Kamil mampu menuntaskan janjinya terutama selama masa kampanye. Apalagi, kata dia, banyak masyarakat yang sudah berkeluh kesah kepada Mantan Gubernur Jawa Barat itu.

"Saya harap semuanya terutama masyarakat ya janjinya bisa direalisasikan," sambung dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ia juga meminta agar Ridwan Kamil menambahkan jumlah bantuan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) warga Jakarta. Sebab menurutnya nilai bantuan PKK masih dianggap kecil.

"Bantuan yang selama ini semoga diterusnkan, kabetulan karena saya pengurus RW, untuk PKK itu bisa ditambahkan, saat ini udah ada tapi untuk nilainya belum memadai," tutup dia.

(Puteranegara Batubara)