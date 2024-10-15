Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Doakan Ridwan Kamil Terpilih Jadi Gubernur Jakarta, Berharap Tuntaskan Janji Kampanye

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |20:59 WIB
Warga Doakan Ridwan Kamil Terpilih Jadi Gubernur Jakarta, Berharap Tuntaskan Janji Kampanye
Warga Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Priharyoto. Foto: Okezone/Jonathan.
A
A
A

JAKARTA - Seorang warga Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara bernama Priharyoto berharap Ridwan Kamil dapat menjadi Gubernur Jakarta periode 2024-2029.  Hal itu disampaikannya saat yang bersangkutan menyambangi permukimannya.

"Semoga pak Ridwan Kamil bisa terpilih jadi Gubernur," kata Priharyoto kepada wartawan, Selasa (15/10/2024).

Namun demikian, Ia meminta agar Ridwan Kamil mampu menuntaskan janjinya terutama selama masa kampanye. Apalagi, kata dia, banyak masyarakat yang sudah berkeluh kesah kepada Mantan Gubernur Jawa Barat itu.

"Saya harap semuanya terutama masyarakat ya janjinya bisa direalisasikan," sambung dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ia juga meminta agar Ridwan Kamil menambahkan jumlah bantuan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) warga Jakarta. Sebab menurutnya nilai bantuan PKK masih dianggap kecil.

"Bantuan yang selama ini semoga diterusnkan, kabetulan karena saya pengurus RW, untuk PKK itu bisa ditambahkan, saat ini udah ada tapi untuk nilainya belum memadai," tutup dia.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement