HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Purna Tugas, Barang hingga Hewan Milik Jokowi di Istana Bogor Dibawa ke Solo

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |21:02 WIB
Jelang Purna Tugas, Barang hingga Hewan Milik Jokowi di Istana Bogor Dibawa ke Solo
Presiden Joko Widodo (foto: dok Biro Pres)
A
A
A

BOGOR - Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, barang pribadi milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor sudah dipindahkan. Barang-barang tersebut sudah diterbangkan ke kampung halaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah.

"Sudah, sudah dibawa ke Solo (barang pribadi Jokowi)," kata Kepala Istana Kepresidenan Bogor, Erwin Wicaksana dikonfirmasi, Selasa (15/10/2024).

Tak hanya barang pribadi, beberapa satwa peliharaan yang sempat dirawat oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor pun akan dibawa. 

"Sedang proses pemindahan untuk satwa peliharaan milik VVIP," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
