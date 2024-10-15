Jelang Purna Tugas, Barang hingga Hewan Milik Jokowi di Istana Bogor Dibawa ke Solo

BOGOR - Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, barang pribadi milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor sudah dipindahkan. Barang-barang tersebut sudah diterbangkan ke kampung halaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah.

"Sudah, sudah dibawa ke Solo (barang pribadi Jokowi)," kata Kepala Istana Kepresidenan Bogor, Erwin Wicaksana dikonfirmasi, Selasa (15/10/2024).

Tak hanya barang pribadi, beberapa satwa peliharaan yang sempat dirawat oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor pun akan dibawa.

"Sedang proses pemindahan untuk satwa peliharaan milik VVIP," ungkapnya.