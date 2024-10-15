Hadiri Acara Jakarta Awet Muda, Ridwan Kamil Dengarkan Curhat Generasi Muda

JAKARTA - Cagub Jakarta, Ridwan Kamil menghadiri acara Jakarta Awet Muda yang digelar oleh politisi muda KIM Plus dan profesional muda di kawasan Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ia pun mendengarkan curhatan para anak muda.

"Sangat baik, sangat aspiratif. Masalah kesehatan, lapangan pekerjaan, ruang kreasi, ruang ekspresi," kata Ridwan Kamil pada wartawan, Selasa (1510/2024) malam.

Menurutnya, kegiatan yang digelar para anak muda Jakarta itu sangatlah baik dan aspiratif. Apalagi, dia pun mendengarkan berbagai curhatan tentang persoalan yang kerap dihadapi anak muda Jakarta.

Adapun dalam kegiatan tersebut, berbagai tokoh muda Jakarta berbagai kalangan hadir, tak hanya politisi muda saja. Terdapat puluhan anak muda yang antusias dengan kehadiran Cagub Jakarta nomor urut 1 tersebut di tengah-tengah mereka.

Acara Jakarta Awet Muda itu digelar atas inisiatif para anak muda dengan tujuan menjadikan Jakarta kota yang inklusif dan ramah bagi generasi muda, khususnya generasi z dan milenial. Pemilihan pemimpin baru di Jakarta menjadi momen penting menjadikan Jakarta sebagai kota berkelanjutan, inklusif, dan memberikan peluang bagi semua orang.

(Puteranegara Batubara)