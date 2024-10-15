Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bertemu Generasi Z dan Milenial, Ridwan Kamil Sampaikan Dua Sisi Digital

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |22:14 WIB
Bertemu Generasi Z dan Milenial, Ridwan Kamil Sampaikan Dua Sisi Digital
Cagub DKI Nomor urut 1 Ridwan Kamil (foto: Okezone/Riana)
A
A
A

JAKARTA - Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil bertemu dengan generasi z dan milenial Jakarta di kawasan Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Pusat pada Selasa (15/10/2024). Dia pun menyampaikan tentang dua sidi digital pada generasi muda tersebut.

"Dunia medsos juga, handphone yang kita pegang buat anak-anak muda yah, ada dua sisi, ada sisi baiknya, tapi banyak sisi buruknya juga," ujar Ridwan Kamil, Selasa (15/10/2024) malam.

Menurutnya, sisi baik dari digital, orang bisa mengakses informasi, seperti berita hingga menonton televisi atau menonton online. Namun, ada pula sisi buruknya, yang mana saking adiktifnya seseorang bisa sampai lupa dengan kebidupan sosialnya.

"Banyak sisi baiknya, tapi banyak sisi buruknya juga, banyak yang adiktif kesini sampai lupa manusia punya kehidupan sosial. Di Tiongkok, kecanduan HP sudah masuk kategori penyakit mental, saking tak bisa lepas dari sini masuk rumah sakit jiwa, ini hati-hati," tuturnya.

 

