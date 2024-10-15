Ridwan Kamil Pastikan Bakal Bereskan The Dark Side Digital Era

JAKARTA - Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil bertemu dengan Generasi Z dan milenial Jakarta di kawasan Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Pusat pada Selasa (15/10/2024). Dia pun memastikan, bakal membereskan sisi gelap digital, khususnya judi online saat terpilih menjadi Gubernur Jakarta.

"Ini bagian dari masalah Gen Z yang harus saya luruskan kalau nanti ada takdirnya membereskan sisi gelap, the dark side digital era," ujar Ridwan Kamil, Selasa (15/10/2024) malam.

Menurutnya, kunci seseorang untuk sejahtera adalah bekerja, berikhtiar. Rumusnya adalah dia harus kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, dan kerja berkualitas.

"Sekarang banyak orang ingin kaya, tapi tak mau kerja, apa yang dilakukan, judi online, itu yang sekarang membuat yang tadinya duit sudah pas-pasan, yang harusnya jadi makanan, jadi investasi, jadi barang-barang, dibelanjakan, dia berilusi dia bisa kaya lebih cepat dengan main judi online," tuturnya.