Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Pastikan Bakal Bereskan The Dark Side Digital Era

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |23:00 WIB
Ridwan Kamil Pastikan Bakal Bereskan The Dark Side Digital Era
Cagub DKI Nomor urut 1 Ridwan Kamil (foto: Okezone/Ari)
A
A
A

JAKARTA - Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil bertemu dengan Generasi Z dan milenial Jakarta di kawasan Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Pusat pada Selasa (15/10/2024). Dia pun memastikan, bakal membereskan sisi gelap digital, khususnya judi online saat terpilih menjadi Gubernur Jakarta.

"Ini bagian dari masalah Gen Z yang harus saya luruskan kalau nanti ada takdirnya membereskan sisi gelap, the dark side digital era," ujar Ridwan Kamil, Selasa (15/10/2024) malam.

Menurutnya, kunci seseorang untuk sejahtera adalah bekerja, berikhtiar. Rumusnya adalah dia harus kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, dan kerja berkualitas.

"Sekarang banyak orang ingin kaya, tapi tak mau kerja, apa yang dilakukan, judi online, itu yang sekarang membuat yang tadinya duit sudah pas-pasan, yang harusnya jadi makanan, jadi investasi, jadi barang-barang, dibelanjakan, dia berilusi dia bisa kaya lebih cepat dengan main judi online," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/629/3178016//lisa_mariana-GkcP_large.jpg
Jadi Tersangka, Lisa Mariana: Emaknye Sakit Anaknya Juga 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3178010//jhony_boy_nababan_kuasa_hukum_selebgram_lisa_mariana_di_bareskrim_polri-5Tc9_large.jpg
Lisa Mariana Absen Pemeriksaan karena Sakit, Kuasa Hukum Ajukan Jadwal Ulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177916//lisa_mariana-rNyJ_large.jpg
Ngaku Sakit, Lisa Mariana Absen Pemeriksaan di Bareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/629/3177900//lisa_mariana-RmDG_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka, Tangis 1.000% Yakin Anak Ridwan Kamil 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/194/3177890//lisa-Guyv_large.jpg
4 Potret Lisa Mariana yang Jadi Tersangka Usai Ngaku Jadi Selingkuhan Ridwan Kamil, Pose Seksi di Kolam Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/33/3177880//lisa_mariana-Qxfb_large.jpg
Biodata dan Agama Lisa Mariana, Selebgram yang Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement