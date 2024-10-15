Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rakernas Persatuan Tarbiyah, Oso Ingatkan Agama Selalu Bawa Pesan Damai

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |23:21 WIB
Rakernas Persatuan Tarbiyah (Foto: istimewa/Okezone)
JAKARTA - Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Pertemuan Ulama pada 15-17 Oktober 2024. Momen ini menghadirkan berbagai diskusi strategis untuk pengembangan organisasi dan pendidikan Islam. 

Acara ini dibuka dengan resmi oleh Ketua Majelis Pembina PP Perti, Osman Sapta (Oso), di Jakarta, Selasa (15/10/2024). Dalam Sambutannya, Oso berharap Rakernas dapat memperkuat konsolidasi organisasi dan memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan pendidikan dan dakwah Islam di Indonesia.

Oso berpesan kepada Ketua Umum PP Perti,  Syarfi Hutauruk dan segenap jajarannya untuk terus mengembangkan organisasi Perti. Ia pun menekankan bahwa organisasi Perti sudah berdiri sejak 1928. Untuk itu, program yang konkret yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat harus terus digalakkan. 

Harapannya, organisasi Perti lebih dikenal masyarakat, sehingga semakin berkembang. "Sekarang pengurus Perti sudah ada di 27 provinsi. Semoga ke depan pengurus Perti ada di seluruh provinsi, jangan sampai berkurang," kata Oso dalam pidatonya. 

Oso menilai, program Perti sudah sangat bagus. "Saya berkomunikasi terus sama beliau ini untuk bagaimana cara mengembangkan suatu organisasi yang begitu besar yang didirikan pada 1928, dan beliau sudah mempunyai rencana-rencana yang matang," jelas Oso. 

Lebih jauh, ia mengingatkan tentang pentingnya media massa dan media sosial dalam sosialisasi program organisasi Perti. "Saya pesankan kepada organisasi pentingnya menyentuh media, dan media sosial supaya rakyat mengerti bahwa ada organisasi yang besar, organisasi yang cantik seperti ini yang mencintai umatnya," katanya. 

 

Halaman:
1 2
      
