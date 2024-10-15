Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Sampaikan Soal Program Hunian Terjangkau kepada Anak Muda Jakarta

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |23:39 WIB
Ridwan Kamil Sampaikan Soal Program Hunian Terjangkau kepada Anak Muda Jakarta
Cagub DKI Nomor urut 1 Ridwan Kamil (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil bertemu dengan generasi z dan milenial Jakarta di kawasan Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Pusat pada Selasa (15/10/2024). Dia pun menyampaikan tentang program hunian terjangkau untuk anak-anak muda Jakarta.

Menurutnya, Jakarta merupakan kota dengan tingkat stres ke 9 di dunia, yang mana generasi mudanya memiliki tingkat stres dua kali lipatnya dibandingkan orangtuanya. Hal itu terjadi karena masalah gaya hidup, tempat tinggal ya yang jauh dengan kantor, yang mana dia harus bermacet-macetan pula di jam sibuk pulang pergi kerja, begitu juga dengan penghasilan semakin tipis di akhir bulan.

"Maka itu, saya komit nomor satu yang akan saya dahulukan buat anak muda adalah hunian-hunian terjangkau di tengah kota, saya arsitek saya sudah ada rumusnya," ujar Ridwan Kamil, Selasa (15/10/2024) malam.

 

