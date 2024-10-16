Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perempuan Muda Curi Motor Pasangannya Usai Kencan dan Nonton Konser HUT TNI

Ade Suhardi , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |06:00 WIB
Perempuan Muda Curi Motor Pasangannya Usai Kencan dan Nonton Konser HUT TNI
Perempuan muda curi motor pasangannya usai kencan di hotel (Foto: Istimewa)
A
A
A

BEKASI - Seorang perempuan muda berinisial A di Kabupaten Bekasi, ditangkap polisi. Pelaku  ditangkap karena mencuri sepeda motor seorang pria berinisial R, dengan modus berkencan di hotel.

Kapolsek Cikarang Barat Kompol Gurnald Patiran mengatakan, awalnya pelaku dan korban bertemu dan berkenalan di acara peringatan HUT TNI di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 5 Oktober 2024. 

"Waktu itu keduanya menonton penampilan band salah satu pengisi acara tersebut, hingga acara perayaan HUT TNI itu selesai," kata Gurnald dari keterangannya, Selasa (15/10/2024).

Usai selesai menonton, lanjut Gurnald, pelaku dan korban sepakat untuk menginap di salah satu hotel Cibitung Indah, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, untuk berkencan.

“Setelah berkenalan dan menonton bersama selanjutnya korban dan pelaku sepakat untuk check in di hotel Cibitung Indah, Kecamatan Cibitung,” tuturnya.

Gurnal menuturkan, pada saat korban tertidur pulas, pelaku menguras seluruh barang berharga milik korban. “Sekira jam 23.00 WIB, ketika korban tertidur Pulas, pelaku R mengambil barang-barang milik korban berupa Handphone, uang tunai Rp500.000, serta 1 unit sepeda motor milik korban,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
HUT TNI Curanmor Kencan Pencurian
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176571//pencurian_moge_harley_senilai_rp250_juta-HPSr_large.jpg
Moge Harley Senilai Rp250 Juta Nekat Dicuri di Parkiran Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175775//hut_tni-A1XU_large.jpg
Tiga Prajurit Gugur saat Rangkaian HUT Ke-80 TNI, Satu Meninggal karena Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175681//kapuspen_tni_mayjen_mar_freddy_ardianzah-3ImR_large.jpg
Kapuspen TNI Ungkap Praka Zaenal Tabrakan di Udara saat Proses Pembukaan Parasut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175637//kapuspen_tni_mayjen_mar_freddy_ardianzah-lSB2_large.jpg
Dua Prajurit Gugur di HUT Ke-80 TNI, Kapuspen Janji Evaluasi Menyeluruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175459//penangkapan_pencuri-F6e7_large.jpg
Polisi Tangkap Geng ‘Bajilo’ Spesialis Pencuri Besi yang Viral di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175248//james-oJkH_large.jpg
Polres Jakut Tangkap Lima Sindikat Pencuri Motor Lintas Provinsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement