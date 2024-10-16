Perempuan Muda Curi Motor Pasangannya Usai Kencan dan Nonton Konser HUT TNI

BEKASI - Seorang perempuan muda berinisial A di Kabupaten Bekasi, ditangkap polisi. Pelaku ditangkap karena mencuri sepeda motor seorang pria berinisial R, dengan modus berkencan di hotel.

Kapolsek Cikarang Barat Kompol Gurnald Patiran mengatakan, awalnya pelaku dan korban bertemu dan berkenalan di acara peringatan HUT TNI di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 5 Oktober 2024.

"Waktu itu keduanya menonton penampilan band salah satu pengisi acara tersebut, hingga acara perayaan HUT TNI itu selesai," kata Gurnald dari keterangannya, Selasa (15/10/2024).

Usai selesai menonton, lanjut Gurnald, pelaku dan korban sepakat untuk menginap di salah satu hotel Cibitung Indah, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, untuk berkencan.

“Setelah berkenalan dan menonton bersama selanjutnya korban dan pelaku sepakat untuk check in di hotel Cibitung Indah, Kecamatan Cibitung,” tuturnya.

Gurnal menuturkan, pada saat korban tertidur pulas, pelaku menguras seluruh barang berharga milik korban. “Sekira jam 23.00 WIB, ketika korban tertidur Pulas, pelaku R mengambil barang-barang milik korban berupa Handphone, uang tunai Rp500.000, serta 1 unit sepeda motor milik korban,” tuturnya.