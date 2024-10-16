Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Anung Jalan-Jalan di CFD Bareng Prabowo Usai Pelantikan 20 Oktober?

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |07:35 WIB
Pramono Anung Jalan-Jalan di CFD Bareng Prabowo Usai Pelantikan 20 Oktober?
Pramono Anung bakal ramaikan CFD bareng Prabowo? (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta, Pramono Anung mengaku berteman dengan seluruh ketua umum partai politik (Ketum Parpol) dan tidak pernah memiliki masalah dengan siapapun. Hal itu menjawab perihal adanya ketum parpol yang telah menghubungi selama masa kampanye Pilkada Jakarta 2024.

Bahkan, Pramono mengatakan, setelah pelantikan presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024, akan ada Ketum Parpol yang jalan-jalan di Car Fee Day (CFD) bersama dirinya. Namun, Pramono tidak menjelaskan lebih rinci siapa Ketum Parpol itu.

Apakah Prabowo selaku Ketum Partai Gerindra atau ketua umum parpol yang lain?

"Pokoknya gini lah, semua ketua umum teman saya. Enggak pernah punya masalah sama siapapun. Sekarang ini, banyak ketua umum yang berharap, tanggal 20 (Oktober) dilantik dulu. Nanti, habis dilantik mungkin ada yang Car Free Day (CFD) sama saya," kata Pramono saat blusukan di Pela Mampang, Jakarta, Selasa (15/10/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178543//mensesneg-LZAb_large.jpg
Istana: Produksi Mobil Nasional Berpeluang Masuk PSN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/15/3178530//presiden_prabowo_subianto-Jayo_large.jpg
Prabowo Siapkan Dana hingga Lahan demi Mobil Buatan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178525//prabowo-vOHr_large.jpg
Sektor Pertahanan Alami Peningkatan Setahun Prabowo Memimpin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178511//prabowo-GrVT_large.jpg
Momen Langka Prabowo Berteriak 'Amandla' saat Bertemu Presiden Afrika Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178473//pemerintah-YctM_large.jpg
Kasus ISPA hingga Influenza Melonjak di Jakarta, Pramono: Bukan Pandemi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178460//prabowo-uO5E_large.jpg
Prabowo Sambut Kedatangan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Istana Merdeka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement