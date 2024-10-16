Pramono Anung Jalan-Jalan di CFD Bareng Prabowo Usai Pelantikan 20 Oktober?

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta, Pramono Anung mengaku berteman dengan seluruh ketua umum partai politik (Ketum Parpol) dan tidak pernah memiliki masalah dengan siapapun. Hal itu menjawab perihal adanya ketum parpol yang telah menghubungi selama masa kampanye Pilkada Jakarta 2024.

Bahkan, Pramono mengatakan, setelah pelantikan presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024, akan ada Ketum Parpol yang jalan-jalan di Car Fee Day (CFD) bersama dirinya. Namun, Pramono tidak menjelaskan lebih rinci siapa Ketum Parpol itu.

Apakah Prabowo selaku Ketum Partai Gerindra atau ketua umum parpol yang lain?

"Pokoknya gini lah, semua ketua umum teman saya. Enggak pernah punya masalah sama siapapun. Sekarang ini, banyak ketua umum yang berharap, tanggal 20 (Oktober) dilantik dulu. Nanti, habis dilantik mungkin ada yang Car Free Day (CFD) sama saya," kata Pramono saat blusukan di Pela Mampang, Jakarta, Selasa (15/10/2024).