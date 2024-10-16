Dua Pemotor Adu Banteng di Jalan Citeuruep Bogor, Semuanya Tewas

BOGOR - Dua motor terlibat adu banteng di Jalan Fisabilillah, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Dua orang meninggal dunia dalam kejadian ini.

Kapolsek Citeureup Kompol Victor Hamonangan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 03.20 WIB pagi tadi. Awalnya, terdapat motor F 5697 FDN dan B 3317 FMQ melaju berlawanan arah.

"Kedua kendaraan bergerak dari arah yang berlawanan dengan kecepatan tinggi dikarenakan jalanan yang sepi," kata Victor, Rabu (16/10/2024).

Setibanya di lokasi, kedua kendaraan tersebut kecelakaan adu banteng. Masing-masing pengendaranya meninggal dunia di lokasi kejadian.

"Kedua pengemudi motor yang terlibat kecelakaan meninggal dunia," jelasnya.