Minibus Seruduk Minimarket di Depok, Begini Kronologinya

DEPOK - Sebuah minibus Toyota Innova Silver dengan nomor polisi B 1080 URI menyeruduk Minimarket di Jalan Raya Gandul, Limo, Kota Depok pada Rabu (16/10/2024). Peristiwa itu terjadi usai pengendara mengisi E-Tol.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Hendra menjelaskan kronologis berawal dari pengemudi Hariyadi selesai mengisi E-Tol di Minimarket hendak pulang bersama pemilik mobil yang bernama ismiyati.

"Pengemudi diajak bicara yang tidak sadar gigi mobil dalam keadaan gigi maju dan menginjak pedal gas sehingga mobil lompat menabrak kaca depan Minimarket," ujar Hendra.

"Akibat kejadian tersebut kaca bagian depan Minimarket mengalami kerusakan (pecah) dan beberapa barang mengalami kerusakan. Untuk besar kerugian belum bisa diperkirakan dan masih dalam menghitung jumlah kerugian," tambahnya.

Hendra memastikan tidak ada korban luka maupun korban jiwa akibat insiden kecelakaan tunggal itu. Hanya saja mobil minibus mengalami kerusakan pada bagian depan.