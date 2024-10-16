Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Blusukan ke Permukiman Bantaran Rel Kereta, Suswono Bawa Perintah Prabowo Soal Rumah Kumuh 

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |13:25 WIB
Blusukan ke Permukiman Bantaran Rel Kereta, Suswono Bawa Perintah Prabowo Soal Rumah Kumuh 
Cawagub Jakarta Suswono. Foto: Okezone/Irfan Ma'ruf.
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Jakarta Suswono, blusukan ke permukiman warga di bantaran rel kereta api, Kelurahan Rawa Buaya, Jakarta Barat. Dalam kunjungan ini, Ia menyaksikan langsung kondisi kehidupan para lansia yang tinggal dalam keterbatasan di kawasan tersebut.

Selama blusukan, Suswono mengunjungi tiga rumah yang dihuni oleh lansia, antara lain seorang lansia yang berdagang, seorang lansia penderita katarak yang tidak memiliki KTP Jakarta, dan seorang lansia yang bekerja sebagai pemulung. Melihat kondisi tersebut, Suswono menegaskan komitmennya untuk menata ulang kondisi lingkungan di sekitar bantaran rel kereta, yang selama ini dikenal sebagai kawasan kumuh dan kurang layak huni.

"Salah satu rencana kehadiran Pak Ridwan Kamil-Suswono ke Jakarta, perintah dari Pak Prabowo, itu memang untuk membenahi rumah-rumah kumuh, salah satunya yang banyak terdapat di pinggiran rel kereta," kata Suswono, Rabu (16/10/2024). 

Dia juga menyayangkan kenyataan bahwa masih banyak warga Jakarta yang meskipun memiliki status sebagai penduduk Jakarta, namun kesulitan mengakses berbagai bantuan Pemerintah. Salah satunya, menurut Suswono seorang lansia yang tinggal sendirian namun tidak mendapatkan bantuan apapun, meski seharusnya dia berhak menerima bantuan tersebut.

"Sebagian warga, meskipun mereka warga Jakarta, ternyata masih banyak yang belum bisa mengakses bantuan yang seharusnya mereka dapatkan. Seperti KJP atau bantuan untuk lansia," kata Suswono.

Suswono juga mengungkapkan bahwa dalam kunjungannya, ia menemukan seorang lansia yang sudah bertahun-tahun tinggal di Jakarta namun tidak memiliki KTP. "Beliau sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sini, tapi katanya sudah pernah mengurus KTP tapi tidak pernah keluar. Saya sudah menyarankan agar hal ini segera diselesaikan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement