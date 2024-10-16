Blusukan ke Permukiman Bantaran Rel Kereta, Suswono Bawa Perintah Prabowo Soal Rumah Kumuh

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Jakarta Suswono, blusukan ke permukiman warga di bantaran rel kereta api, Kelurahan Rawa Buaya, Jakarta Barat. Dalam kunjungan ini, Ia menyaksikan langsung kondisi kehidupan para lansia yang tinggal dalam keterbatasan di kawasan tersebut.

Selama blusukan, Suswono mengunjungi tiga rumah yang dihuni oleh lansia, antara lain seorang lansia yang berdagang, seorang lansia penderita katarak yang tidak memiliki KTP Jakarta, dan seorang lansia yang bekerja sebagai pemulung. Melihat kondisi tersebut, Suswono menegaskan komitmennya untuk menata ulang kondisi lingkungan di sekitar bantaran rel kereta, yang selama ini dikenal sebagai kawasan kumuh dan kurang layak huni.

"Salah satu rencana kehadiran Pak Ridwan Kamil-Suswono ke Jakarta, perintah dari Pak Prabowo, itu memang untuk membenahi rumah-rumah kumuh, salah satunya yang banyak terdapat di pinggiran rel kereta," kata Suswono, Rabu (16/10/2024).

Dia juga menyayangkan kenyataan bahwa masih banyak warga Jakarta yang meskipun memiliki status sebagai penduduk Jakarta, namun kesulitan mengakses berbagai bantuan Pemerintah. Salah satunya, menurut Suswono seorang lansia yang tinggal sendirian namun tidak mendapatkan bantuan apapun, meski seharusnya dia berhak menerima bantuan tersebut.

"Sebagian warga, meskipun mereka warga Jakarta, ternyata masih banyak yang belum bisa mengakses bantuan yang seharusnya mereka dapatkan. Seperti KJP atau bantuan untuk lansia," kata Suswono.

Suswono juga mengungkapkan bahwa dalam kunjungannya, ia menemukan seorang lansia yang sudah bertahun-tahun tinggal di Jakarta namun tidak memiliki KTP. "Beliau sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sini, tapi katanya sudah pernah mengurus KTP tapi tidak pernah keluar. Saya sudah menyarankan agar hal ini segera diselesaikan," ujarnya.