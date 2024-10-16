Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suswono Serahkan Bantuan Gerobak UMKM Perindo di Rawa Buaya, Komitmen Dukung Ekonomi Mikro

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |14:06 WIB
Suswono Serahkan Bantuan Gerobak UMKM Perindo di Rawa Buaya, Komitmen Dukung Ekonomi Mikro
Suswono serahkan bantuan gerobak dari Perindo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Suswono menyerahkan bantuan gerobak dari Partai Perindo kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di kawasan Rawa Buaya, Jakarta Barat. Bantuan ini diberikan sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Jakarta.

Dalam kunjungannya, Suswono menegaskan bahwa UMKM merupakan sektor yang krusial dalam perekonomian, terutama di tengah kondisi krisis ekonomi. 

"Ini merupakan salah satu terobosan bagus dari Perindo. Tadi Pak Dina sudah menyerahkan bantuan gerobak untuk UMKM di sini," ujar Suswono saat berkunjung di Rawa Buaya, Rabu (16/10/2024)

Bantuan tersebut diterima oleh Umi Kulsum, seorang pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner, khususnya penjualan minuman tradisional seperti bir pletok dan es cincau. Gerobak tersebut akan digunakan sebagai tempat berjualan untuk mendukung usaha sehari-hari.

"Ini menarik sekali, karena ini adalah bentuk perhatian Perindo terhadap UMKM. UMKM adalah soko guru perekonomian Jakarta, jangan lupa itu," tambah Suswono. 

Suswono menjelaskan, meskipun Jakarta menghadapi tantangan ekonomi, UMKM tetap bisa bertahan dan menjadi sektor yang resilient di tengah krisis. "Di saat krisis, yang bisa bertahan adalah para pelaku UMKM. Karena itu, kita harus terus mendukung mereka. Bahkan, pelatihan-pelatihan untuk mereka yang berminat juga sangat penting," kata Suswono.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/338/3075455/pedagang_terima_bantuan_gerobak_partai_perindo-5yQK_large.jpg
Terima Bantuan Gerobak Perindo dari Suswono, Pedagang di Rawa Buaya Optimis Lebih Berkembang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/338/3074393/suswono-6jrQ_large.jpg
Bakal Selesaikan Masalah Jakarta, Suswono Berencana Akan Kunjungi Kampung Bayam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/338/3074221/cawagub_jakarta_suswono-NX2Q_large.jpg
Hadiri Maulid Nabi di Cipulir, Suswono Beri Santunan 100 Anak Yatim dan Duafa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/338/3074213/suswono-m7da_large.jpg
Elektabilitas Tinggi, Suswono: Perubahannya Masih Sangat Dinamis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/338/3074104/cawagub_jakarta_suswono-5yX2_large.jpg
Tiba di Bintaro, Cawagub Suswono Disambut Meriah Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071613/cawagub_jakarta_suswono-RSXh_large.jpg
Debat Pilgub Jakarta, Suswono Janji Ciptakan Banyak Lapangan Kerja untuk Gen Z 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement