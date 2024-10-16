Suswono Serahkan Bantuan Gerobak UMKM Perindo di Rawa Buaya, Komitmen Dukung Ekonomi Mikro

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Suswono menyerahkan bantuan gerobak dari Partai Perindo kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di kawasan Rawa Buaya, Jakarta Barat. Bantuan ini diberikan sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Jakarta.

Dalam kunjungannya, Suswono menegaskan bahwa UMKM merupakan sektor yang krusial dalam perekonomian, terutama di tengah kondisi krisis ekonomi.

"Ini merupakan salah satu terobosan bagus dari Perindo. Tadi Pak Dina sudah menyerahkan bantuan gerobak untuk UMKM di sini," ujar Suswono saat berkunjung di Rawa Buaya, Rabu (16/10/2024)

Bantuan tersebut diterima oleh Umi Kulsum, seorang pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner, khususnya penjualan minuman tradisional seperti bir pletok dan es cincau. Gerobak tersebut akan digunakan sebagai tempat berjualan untuk mendukung usaha sehari-hari.

"Ini menarik sekali, karena ini adalah bentuk perhatian Perindo terhadap UMKM. UMKM adalah soko guru perekonomian Jakarta, jangan lupa itu," tambah Suswono.

Suswono menjelaskan, meskipun Jakarta menghadapi tantangan ekonomi, UMKM tetap bisa bertahan dan menjadi sektor yang resilient di tengah krisis. "Di saat krisis, yang bisa bertahan adalah para pelaku UMKM. Karena itu, kita harus terus mendukung mereka. Bahkan, pelatihan-pelatihan untuk mereka yang berminat juga sangat penting," kata Suswono.