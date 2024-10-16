Kronologi Wanita Tertemper KRL di Stasiun Depok Baru, Korban Diduga Coba Bunuh Diri

JAKARTA - Seorang wanita berinisial NA tertemper Kereta Rel Listrik (KRL) relasi Jakarta Kota-Bogor di Stasiun Depok Baru, Pancoran Mas, Depok, Selasa 15 Oktober 2024. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Hendra menyebut bahwa korban mengalami luka pada bagian kakinya. "Masih perawatan intensif di RS Mitra Keluarga dengan kondisi luka kaki putus," kata Hendra, Rabu (16/10/2024).

"Wanita (korban) dengan sengaja melompat dari peron 3 Stasiun Depok Baru arah Bogor," tambahnya.

Hendra menjelaskan berdasarkan keterangan saksi sebelum kejadian kecelakaan melihat korban berdiri di Peron 3 Stasiun Depok Baru menunggu kereta arah Bogor. Lalu sekitar pukul 06.47 WIB kereta arah bogor baru tiba di kolong fly over.

Korban diduga sengaja melompat ke perlintasan kereta lantaran mencoba mengakhiri hidupnya. "Tiba-tiba korban dengan sengaja melompat di depan kereta pada saat kereta hendak berhenti di Stasiun Depok baru," ujarnya.

Sebelumnya, seorang penumpang berjenis kelamin wanita tertemper kereta rel listrik (KRL) dengan nomor 1120B relasi Jakarta Kota-Bogor pada Selasa (15/10/2024) pukul 06.50 WIB di Stasiun Depok Baru, Pancoran Mas, Depok. Korban dikabarkan meninggal dunia akibat insiden tersebut dan sempat mengganggu waktu perjalanan KRL menuju Bogor.