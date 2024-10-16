Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Wanita Tertemper KRL di Stasiun Depok Baru, Korban Diduga Coba Bunuh Diri

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |14:40 WIB
Kronologi Wanita Tertemper KRL di Stasiun Depok Baru, Korban Diduga Coba Bunuh Diri
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang wanita berinisial NA tertemper Kereta Rel Listrik (KRL) relasi Jakarta Kota-Bogor di Stasiun Depok Baru, Pancoran Mas, Depok, Selasa 15 Oktober 2024. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Hendra menyebut bahwa korban mengalami luka pada bagian kakinya. "Masih perawatan intensif di RS Mitra Keluarga dengan kondisi luka kaki putus," kata Hendra, Rabu (16/10/2024).

"Wanita (korban) dengan sengaja melompat dari peron 3 Stasiun Depok Baru arah Bogor," tambahnya.

Hendra menjelaskan berdasarkan keterangan saksi sebelum kejadian kecelakaan melihat korban berdiri di Peron 3 Stasiun Depok Baru menunggu kereta arah Bogor. Lalu sekitar pukul 06.47 WIB kereta arah bogor baru tiba di kolong fly over.

Korban diduga sengaja melompat ke perlintasan kereta lantaran mencoba mengakhiri hidupnya. "Tiba-tiba korban dengan sengaja melompat di depan kereta pada saat kereta hendak berhenti di Stasiun Depok baru," ujarnya.

Sebelumnya, seorang penumpang berjenis kelamin wanita tertemper kereta rel listrik (KRL) dengan nomor 1120B relasi Jakarta Kota-Bogor pada Selasa (15/10/2024) pukul 06.50 WIB di Stasiun Depok Baru, Pancoran Mas, Depok. Korban dikabarkan meninggal dunia akibat insiden tersebut dan sempat mengganggu waktu perjalanan KRL menuju Bogor.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178538/krl-OYvn_large.jpg
KRL Anjlok, Perjalanan Lintas Rangkasbitung Dilakukan Rekayasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178494/viral-WpGM_large.jpg
Breaking News! Kereta Anjlok di Rangkasbitung, Perjalanan KRL Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178152/krl-VnoN_large.jpg
Perjalanan KRL Lintas Daru-Parung Panjang Gangguan Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3178071/krl-fJHj_large.jpg
KRL Tanah Abang–Rangkasbitung Gangguan, Penumpang Mengeluh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166779/krl_jabidetabek-WbSr_large.jpg
KRL Jabodetabek Beroperasi Normal Senin Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/338/3166661/krl-cAF3_large.jpg
KRL dan KA Bandara Beroperasi Normal Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement