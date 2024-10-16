Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Petugas PPSU di Pejaten Ditodong Senpi oleh Warga saat Bersihkan Pohon Tumbang

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |17:04 WIB
Petugas PPSU di Pejaten Ditodong Senpi oleh Warga saat Bersihkan Pohon Tumbang
Petugas PPSU (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Enam orang PPSU Pejaten Barat dibuat lari tunggang langgang oleh seorang warga berinisial F di Jalan Mimosa Raya, Komplek Buncit Indah, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan kemarin. Pasalnya, mereka ditodong senpi oleh warga tersebut.

"Dari Polsek Pasar Minggu sudah menerima laporan yang dimaksud. Saat ini masih di dalami, yang melakukan pun sedang didalami, pelapornya sudah dimintai keterangan," ujar Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi pada wartawan, Rabu (16/10/2024).

Menurutnya, polisi saat ini tengah mendalami dugaan kasus penodongan senpi terhadap anggota PPSU tersebut. Laporan tentang penodongan itu telah diterima oleh polisi kemarin.

Sementara itu, Lurah Pejaten Barat, Asep Ahmad Umar menerangkan, peristiwa terjadi pada Selasa, 15 Oktober 2024 kemarin pagi sekira pukul 06.05 WIB. Pihaknya mendapatkan laporan dari Ketua Paguyuban Kompek Buncit Indah tentang adanya pohon tumbang yang menghalangi jalanan.

Lantas, kata dia, enam orang petugas PPSU pun ditugaskan untuk melakukan pembersihan dan perapihan pohon tumbang akibat angin kencang. Proses pembersihan dan perapihan pohon tumbang itu berada di luar rumah pelaku F.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement