Petugas PPSU di Pejaten Ditodong Senpi oleh Warga saat Bersihkan Pohon Tumbang

JAKARTA - Enam orang PPSU Pejaten Barat dibuat lari tunggang langgang oleh seorang warga berinisial F di Jalan Mimosa Raya, Komplek Buncit Indah, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan kemarin. Pasalnya, mereka ditodong senpi oleh warga tersebut.

"Dari Polsek Pasar Minggu sudah menerima laporan yang dimaksud. Saat ini masih di dalami, yang melakukan pun sedang didalami, pelapornya sudah dimintai keterangan," ujar Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi pada wartawan, Rabu (16/10/2024).

Menurutnya, polisi saat ini tengah mendalami dugaan kasus penodongan senpi terhadap anggota PPSU tersebut. Laporan tentang penodongan itu telah diterima oleh polisi kemarin.

Sementara itu, Lurah Pejaten Barat, Asep Ahmad Umar menerangkan, peristiwa terjadi pada Selasa, 15 Oktober 2024 kemarin pagi sekira pukul 06.05 WIB. Pihaknya mendapatkan laporan dari Ketua Paguyuban Kompek Buncit Indah tentang adanya pohon tumbang yang menghalangi jalanan.

Lantas, kata dia, enam orang petugas PPSU pun ditugaskan untuk melakukan pembersihan dan perapihan pohon tumbang akibat angin kencang. Proses pembersihan dan perapihan pohon tumbang itu berada di luar rumah pelaku F.