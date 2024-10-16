Aleg Perindo Dina Dukung Rencana RK-Suswono Rapihkan Rumah di Bantaran Rel Kereta

JAKARTA - Anggota Legislatif (Aleg) DPRD dari Fraksi Partai Perindo, H Dina Mahyusin mendukung rencana pasangan calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono, yang akan melakukan perapihan dan penataan rumah di kawasan bantaran rel kereta.

Dalam kunjungannya ke Kelurahan Rawa Buaya, Jakarta Barat, Suswono menyaksikan kondisi pemukiman kumuh di bantaran rel yang perlu segera ditangani.

“Kami dari Partai Perindo akan sangat mengawal program tersebut demi kemaslahan masyarakat,” ujar Dina Mahyusin, Rabu (16/10/2024).

Dia menilai Suswono talah melihat langsung kondisi permukiman di bantaran rel kereta Rawa Buaya sudah sangat memprihatinkan, terutama dengan keberadaan banyak rumah kumuh yang dihuni oleh warga dengan keterbatasan ekonomi. Blusukan ini bertujuan untuk melihat langsung keadaan warga, khususnya para lansia yang tinggal dalam kondisi serba kekurangan.

“Di Rawa Buaya ini, memang kita lihat langsung pemukiman kumuh di bantaran rel. Kami akan bekerjasama dengan teman-teman kelurahan dan kecamatan untuk mengatasi masalah ini,” lanjut Dina.