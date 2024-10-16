Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Janji Turunkan Angka Stunting 

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |18:31 WIB
Ridwan Kamil Janji Turunkan Angka Stunting 
Cagub Jakarta Ridwan Kamil. Foto: Okezone/Irfan Maruf.
A
A
A

JAKARTA – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, mengunjungi kawasan Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam kegiatan tersebut, Ia menyaksikan langsung kondisi dua anak yang terkena Stunting.

"Faktanya, masih banyak anak yang mengalami stunting di Jakarta. Dalam lima tahun ke depan kita kurangi angka stunting secara maksimal," kata Ridwan Kamil, Rabu (16/10/2024).

Lebih lanjut, Ridwan Kamil menjelaskan bahwa lima tahun pertama kehidupan seorang anak merupakan masa yang sangat penting. Oleh karena itu, penanganan stunting seharusnya dimulai jauh sebelum anak lahir, yakni sejak masa pra-nikah.

"Penanganan stunting tidak hanya dilakukan setelah bayi lahir, karena pada saat itu sudah terlambat. Stunting harus ditangani sejak ibu hamil, bahkan sejak calon pengantin mempersiapkan pernikahan," jelasnya.

Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa pasangan yang hendak menikah seharusnya menjalani pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan edukasi mengenai gizi. Dengan demikian, anak yang dihasilkan dapat memperoleh asupan gizi yang optimal dan terhindar dari stunting.

"Pasangan yang akan menikah harus diperiksa kesehatannya, diberi edukasi tentang gizi, sehingga saat kehamilan, kebutuhan gizi sudah disiapkan dengan baik," pungkasnya.

(Puteranegara Batubara)

      
