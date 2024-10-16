BEM se-Jakarta Deklarasi Dukung RIDO, Optimis Menang Pilgub Jakarta

JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jakarta mendeklarasikan dukungan politiknya terhadap pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).

Lembaga kemahasiswaan ini menamakan diri sebagai Komunitas Sinergis Jakarta dan mereka berasal dari sejumlah kampus ternama di Jakarta. Adapun proses konsolidasi digelar di Posko Pemenang RIDO atau Kantor DPD I Partai Golkar, Cikini Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2024).

Ketua Koordinator Bidang Charlie, Gusti Arief mengatakan bahwa dukungan mahasiswa terhadap Ridwan Kamil-Suswono merupakan representasi politik dari generasi Z (Gen Z). Dia pun optimistis RIDO dapat meraih kemenangan dalam pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.

“Alhamdulillah, ini posko pemenangan, kita menerima kawan-kawan perwakilan BEM, mahasiswa dari se-DKI Jakarta, alhamdulilah menamakan diri Komunitas Seninergis Jakarta,” ujar Gusti Arief saat ditemui MNC Portal di lokasi.

“Harapan kami mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat kami. Dan semangat-semangat mereka ini harus memperjuangkan bagaimana kemenangan dari tim pasangan kita, RIDO, Ridwan Kamil-Suswono,” paparnya.

Bukan tanpa alasan, Gusti Arief menilai keberadaan mahasiswa dalam percaturan Pilkada Jakarta menjadi tolak ukur bahwa anak muda saat ini tidak apatis terhadap politik.

Bahkan, mereka punya aspirasi agar Jakarta terus dibenahi menjadi kota global, setelah tidak lagi berstatus sebagai Ibu Kota. “Dan mereka pengin adanya kemajuan politik dan kemajuan dari Ibu Kota DKI Jakarta setelah ditinggal nanti (Ibu Kota) bagaimana nanti bisa menjadi Jakarta baru, Jakarta maju,” paparnya.