HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Jatinegara Harap RIDO Bisa Ciptakan Lapangan Kerja hingga Atasi Macet dan Banjir

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |20:20 WIB
Warga Jatinegara Harap RIDO Bisa Ciptakan Lapangan Kerja hingga Atasi Macet dan Banjir
Warga Jatinegara dukung Ridwan Kamil-Suswono (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Asith Faizal warga RW 14 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur berharap pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi generasi muda hingga mengatasi permasalahan klasik Jakarta seperti kemacetan dan banjir.

"Harapan untuk pemimpin DKI yakni bisa menciptakan lapangan kerja untuk anak anak kita dan tidak putus sekolah. Hal lain kayak kemacetan, kebersihan lingkungan, banjir dan segala macam itu perlu ditingkatkan," kata Faizal kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (16/10/2024).

Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar, Judistira Hermawan melakukan sosialisasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di wilayah Kp Pulo Jahe RW 14, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Rabu (16/10/2024) sore. 

Ia menyerap sejumlah aspirasi dari masyarakat berupa kesejahteraan kalangan lansia hingga ekonomi kerakyatan bagi Gen Z dan Milenial dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang layak.

"Jadi beberapa kegiatan yang saya temui masyarakat pertama terkait lansia ini perlu kita pertahankan yang kemarin bahkan ditingkatkan untuk para lansia. Kemudian yang disampaikan tadi tentang ekonomi kerakyatan tentu kita harus perhatikan bagaimana anak anak Gen Z dan Milenial mendapatkan ruang dan pekerjaan yang layak," ujar Judistira usai acara.

Judistira yang mengisi Komisi D DPRD DKI Jakarta itu mengakui bahwa tantangan pemerintah saat ini memenuhi lapangan pekerjaan seiring dengan bonus demokrasi yang tengah terjadi di Indonesia.

"Karena memang ini menjadi tantangan bagi kita semua, kita tahu bukan hanya Jakarta tapi Indonesia itu ada bonus demografi itu bukan beban tetapi tantangan bagi kita untuk memenuhi lapangan pekerjaan bagi mereka," ujarnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
