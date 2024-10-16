Terima Bantuan Gerobak Perindo dari Suswono, Pedagang di Rawa Buaya Optimis Lebih Berkembang

JAKARTA - Seorang perempuan pelaku usaha kecil mikro asal Rawa Buaya, Jakarta Barat, Umi Kulsum menerima bantuan berupa gerobak usaha Partai Perindo dari Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Suswono. Gerobak itu diyakini bakal melancarkan penjualannya.

Gerobak usaha tersebut akan digunakan oleh Umi Kulsum untuk menjajakan berbagai produk, seperti minuman dan snack. "Nantinya saya akan berjualan minuman seperti bir pletok, teh Solo, dan jus. Serta berbagai macam snack," ujar Umi.

Umi Kulsum berharap bantuan tersebut dapat mendukung kelancaran usahanya dan membawa kemajuan bagi usaha kecil yang ia jalankan.

Bantuan ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi para pelaku usaha kecil mikro untuk terus bertumbuh dan meningkatkan daya saing di tengah tantangan ekonomi yang ada. “Semoga dengan adanya bantuan dari Partai Perindo dan Pak Suswono ini, usaha saya bisa lebih berkembang dan Perindo semakin sukses ke depannya,” tambahnya.

Sebelumnya, Cawagub Jakarta Suswono, menyerahkan bantuan gerobak dari Partai Perindo kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di kawasan Rawa Buaya, Jakarta Barat. Bantuan ini diberikan sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Jakarta.

Dalam kunjungannya, Suswono menegaskan bahwa UMKM merupakan sektor yang krusial dalam perekonomian, terutama di tengah kondisi krisis ekonomi. "Ini merupakan salah satu terobosan bagus dari Perindo. Tadi Pak Dina sudah menyerahkan bantuan gerobak untuk UMKM di sini," ujar Suswono saat berkunjung di Rawa Buaya, Rabu (16/10/2024).