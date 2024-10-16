Gelar Syukuran di Muara Angke, Warga dan Relawan Doakan Pasangan RIDO Menang

JAKARTA - Warga dan relawan pendukung pasangan Cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO menggelar syukuran dan silaturahmi di kawasan Jalan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu (16/10/2024) malam tadi. Mereka pun mendoakan agar pasangan RIDO bisa memenangkan Pilgub Jakarta 2024.

Berdasarkan pantauan, terdapat ratusan warga dan relawan yang berkumpul di kawasan Jalan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Mereka melakukan syukuran dan silaturahmi sekaligus mendoakan Tri Waluyo yang telah menjadi Anggota DPRD Jakarta.

Mereka juga mendoakan agar pasangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO bisa memenangkan Pilgub Jakarta 2024 mendatang. Sebabnya, pasangan RIDO lah yang dinilai sebagai sosok yang pantas untuk memimpin kota Jakarta 5 tahun ke depan. Selain mendoakan pasangan RIDO, ratusan orang tersebut juga menyanyikan yel-yel untuk kemenangan pasangan RIDO.

"RIDO, Jakarta Maju, menang, menang, menang, satu putaran," kata ratusan orang secara serentak di lokasi, Rabu (16/10/2024).