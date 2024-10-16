Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dua Pelaku Maling Motor Diamuk Warga, 1 Orang Tewas dan 1 Kritis

Ade Suhardi , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |23:10 WIB
BEKASI - Dua pelaku curanmor ditangkap massa setelah kepergok saat tengah mencari motor yang tengah diparkir di 
rumah di Kampung Kukun, Ciantra, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Satu pelaku bernama Reza (25), tewas setelah menjadi korban amukan massa.

Sementara satu pelaku lainnya, yakni Satria hingga kini masih kritis dan masih ditangani di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibitung, Kabupaten Bekasi.

"Kasus pencurian kendaraan bermotor dilakukan oleh dua orang pelaku, dimana salah satu pelaku ditemukan meninggal dunia, satu pelaku kritis," kata Kapolsek Cikarang Selatan, Kompol Rudi Wiransyah Setiono kepada wartawan, Rabu (16/10/2024).

Peristiwa itu terjadi, Rabu (16/10/2024) sekira pukul 12.30 WIB. Mulanya aksi para pelaku dipergoki oleh paman pemilik motor, yakni Evi yang akan pulang ke rumahnya. 

"Saat akan sampai ke rumahnya, melihat sepeda motor keponakannya sedang dibawa oleh pelaku Reza," kata Rudy.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
