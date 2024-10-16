Tawarkan Program Berkualitas, Warga Penjaringan Titipkan Harapan ke Ridwan Kamil-Suswono

JAKARTA - Pasangan Cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO dinilai menawarkan program-program berkualitas pada warga Jakarta. Maka itu, relawan di Jalan Kerapu 3 dan Jalan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara pun menitipkan harapannya pada pasangan RIDO.

"RIDO ini kan memberikan beberapa solusi, di programnya Rido itu solusi kemacetan, ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan atau lapangan pekerjaan, dan ini yang saat ini dibutuhkan masyarakat Jakarta," ujar Koordinator Relawan RIDO kawasan Jakarta Utara, Tri Waluyo pada wartawan, Rabu (16/10/2024).

Menurut pria yang juga sebagai anggota DPRD Jakarta itu, program-program yang dibawa oleh pasangan Ridwan Kamil-Suswono sangat berkualitas. Semua program RIDO sangat dibutuhkan warga Jakarta untuk 5 tahun ke depan.