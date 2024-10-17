Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jika Jadi Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Siap Sinergi dengan Menteri di Kabinet Prabowo

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |06:09 WIB
Jika Jadi Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Siap Sinergi dengan Menteri di Kabinet Prabowo
Ridwan Kamil (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) mengaku siap bersinergi dengan menteri yang ditunjuk presiden terpilih Prabowo Subianto dalam kabinetnya.
 
Pria yang akrab disapa kang Emil itu menegaskan, dia akan mendukung penuh keputusan presiden, termasuk bersinergi dengan para menteri hingga kepala badan jika dia terpilih sebagai gubernur nantinya.

"Iya lah. Namanya Gubernur, apalagi satu koalisi dengan presidennya, berarti satu koalisi dengan menteri-menterinya kan," kata RK di DPP Golkar, Jakarta Barat, Rabu (16/10/2024) malam.

Kang Emil berharap, jika terpilih menjadi gubernur, maka kehadirannya dapat membantu pemerintah pusat, berkolaborasi dengan menteri yang ada di kabinet.

"Kita doakan Indonesia akseleratif ya dalam lima tahun ke depan antara pemerintah pusat, kabinet, dan para gubernur-gubernur, khususnya yang di koalisi KIM," ucapnya.

(Arief Setyadi )

      
