Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Landa Rumah di Grogol Petamburan, 15 Unit Damkar Dikerahkan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |06:33 WIB
Kebakaran Landa Rumah di Grogol Petamburan, 15 Unit Damkar Dikerahkan
Kebakaran di Grogol, Petamburan (Foto: Ist/Riyan Rizki Roshali)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tinggal di Jalan Utama Sakti 1, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat terbakar, Kamis (17/10/2024) pagi ini. Sebanyak 15 unit dan 75 personel pemadam kebakaran dikerahkan.

“Objek rumah tinggal, jenis bangunan rendah,” demikian keterangan yang disampaikan Command Center Gulkarmat DKI, Kamis (17/10/2024).

Dari keterangan Command Center, pihaknya menerima informasi adanya kebakaran pada pukul 05.42 WIB. “Waktu mulai operasi 05.47 WIB. Status kebakaran merah dan proses pemadaman,” ujar dia.

Belum diketahui penyebab hingga kronologi akibat kebakaran itu. Saat ini, sebanyak 15 unit dan 75 personel telah dikerahkan untuk memadamkan api.

“Pengerahan 15 unit dan 75 personil,” pungkasnya.

Dari rekaman video yang dilihat, terlihat api berwarna merah berkobar. Asap berwarna hitam pun membubung tinggi.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178572/kebakaran-eBlb_large.jpg
Kebakaran Hebat Melanda Rumah di Tamansari Jakbar, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178522/viral-5MOs_large.jpg
Restoran Bakso Lapangan Tembak Senayan Kebakaran hingga Terdengar Ledakan, 2 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177641/kebakaran-91Q8_large.jpg
Pasca Kebakaran, RS Hermina Pastikan Layanan Pasien Berjalan Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177623/kebakaran-vbRz_large.jpg
Kebakaran di RS Hermina, Pegawai dan Pasien Panik Berhamburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177424/kebakaran-iqxh_large.jpg
Kebakaran Bengkel Mobil di Jakbar Diduga Akibat Blower Pemanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177229/kebakaran-PuMk_large.jpg
Bengkel di Jaksel Terbakar Hebat, Layanan Bus Transjakarta Terganggu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement