Kebakaran Landa Rumah di Grogol Petamburan, 15 Unit Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Rumah tinggal di Jalan Utama Sakti 1, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat terbakar, Kamis (17/10/2024) pagi ini. Sebanyak 15 unit dan 75 personel pemadam kebakaran dikerahkan.

“Objek rumah tinggal, jenis bangunan rendah,” demikian keterangan yang disampaikan Command Center Gulkarmat DKI, Kamis (17/10/2024).

Dari keterangan Command Center, pihaknya menerima informasi adanya kebakaran pada pukul 05.42 WIB. “Waktu mulai operasi 05.47 WIB. Status kebakaran merah dan proses pemadaman,” ujar dia.

Belum diketahui penyebab hingga kronologi akibat kebakaran itu. Saat ini, sebanyak 15 unit dan 75 personel telah dikerahkan untuk memadamkan api.

“Pengerahan 15 unit dan 75 personil,” pungkasnya.

Dari rekaman video yang dilihat, terlihat api berwarna merah berkobar. Asap berwarna hitam pun membubung tinggi.

