HOME NEWS MEGAPOLITAN

Nyatakan Dukungan, Relawan Sinergis Jakarta: Visi-Misi RIDO Paling Cocok dengan Kami

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |06:47 WIB
Nyatakan Dukungan, Relawan Sinergis Jakarta: Visi-Misi RIDO Paling Cocok dengan Kami
Relawan Sinergis Jakarta dukung RIDO di Pilkada Jakarta (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekumpulan anak muda yang tergabung dalam Relawan Sinergis Jakarta menyatakan dukungan kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO).

Founder Relawan Sinergis Jakarta, Gaendra Kartasasmita menjelaskan, dukungan itu didasari kecocokan dengan visi-misi RIDO dibanding kandidat lain.

"Ya, namanya mahasiswa, anak muda, kita sebelumnya mengkaji visi-misi, berbagai program, setiap Paslon untuk di Pilgub Jakarta. Cuma yang menurut kami paling cocok dengan kami, dengan visi-misi kami ya, RIDO," ujar Gaendra usai deklarasi dukungan di DPD Golkar Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Selain itu, Gaendra mengatakan, RIDO dinilai lebih terbuka untuk berdiskusi dengan anak muda, dibandingkan kandidat lainnya. "Dan juga mereka sangat-sangat terbuka untuk diskusi dengan anak-anak muda dan mahasiswa. Karena itu, kami makin mantap lagi untuk memilih RIDO di Pilgub Jakarta," ucapnya.

Gaendra juga mengapresiasi program RIDO, terkhusus di sektor ekonomi kreatif. Ia pun kagum dengan RIDO lantaran memikirkan isu kesehatan mental terhadap anak muda.

"Cuma yang sangat-sangat mencolok bagi kami adalah RIDO sangat memikirkan tentang mental health orang-orang muda. Jadi ini adalah hal yang sangat penting untuk anak-anak muda," tutur Gaendra.

"Karena kita tahu sendiri, Indonesia sedang menuju kemajuan, kita memerlukan pada saat nantinya Indonesia Emas 2045 memiliki pemimpin-pemimpin yang muda-muda, yang siap untuk menerima tempat estafet untuk pemimpinan Indonesia di kebanyakan negara," tandasnya.

(Arief Setyadi )

      
