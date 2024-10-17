Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Korsleting, Mobil Mercy Terbakar di Ancol Jakut

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |09:14 WIB
Diduga Korsleting, Mobil Mercy Terbakar di Ancol Jakut
Mobil Mercy terbakar di Ancol, Jakarta Utara (Foto: Ist)
JAKARTA - Sebuah sedan Mercedes Benz (Mercy) dengan nomor polisi B 1235 VES terbakar di Jalan Pantai Indah Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. 

Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada ruang mesin yang menyambar bahan bakar.

"Korsleting listrik pada ruang mesin mengenai bahan bakar hingga terbakar," kata Kasiops Gulkarmat Jakarta Utara Gatot Sulaiman saat dikonfirmasi, Kamis (17/10/2024).


 
Gatot menyebut kebakaran melahap sebagian badan mobil dan taksiran kerugian mencapai puluhan juta. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran berjibaku menjinakkan api.

"Sebagian mobil terbakar. Kerugian Rp80 juta. Pemadaman selesai," jelasnya.

(Arief Setyadi )

      
