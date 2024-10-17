Ditodong Senpi, Anggota PPSU di Pasar Minggu Alami Trauma

JAKARTA - Enam anggota PPSU Pejaten Barat ditodong senpi oleh seorang pria berinisial F saat tengah melakukan pembersihan dan perapihan pohon tumbang di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Akibatnya, mereka mengalami trauma.

"Takut, pak saya nggak mau lagi ke Pejaten di Buncit Indah, saya nggak mau lagi ya pak takut kejadian begini begini kata anak-anak (PPSU Pejaten Barat), itu kan sudah menunjukan satu indikator traumatisnya anak-anak," ujar Lurah Pejaten Barat, Asep Ahmad Umar pada wartawan, Rabu (16/10/2024).

Menurutnya, anggota PPSU Pejaten Barat yang ditodong senpi itu menjadi ketakutan untuk ditugaskan kembali ke sekitar kawasan lokasi kejadian. Saat ditodong senpi pun, mereka lari tunggang langgang lantaran takut jika benar-benar ditembak senpi hingga nyawanya meregang.

Dia menerangkan, saat ditemui pihaknya, pelaku melakukan penodongan karena kesal dan merasa terganggu dengan suara mesin pemotong saat anggota PPSU melakukan pembersihan pohon tumbang. Dia sempat meminta maaf, hanya saja pelaku terkesan tak menyesali perbuatannya itu.

"Saya sudah meminta maaf, ya terus masalahnya apa? Saya sudah minta maaf, kenapa ini sampai kelurahan datang, saya kan sudah minta maaf, begitu katanya, nadanya tinggi, ada arogansi di situ," tuturnya.