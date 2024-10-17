Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil ke Anak Muda Jakarta: Harus Optimistis!

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |13:42 WIB
Ridwan Kamil ke Anak Muda Jakarta: Harus Optimistis!
Ridwan Kamil (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil (RK) mengatakan, anak muda Jakarta harus lebih optimistis lagi ke depannya. 

"Tadi sudah saya bilang mereka harus jadi golongan yang paling optimis karena pemenang dan pemilik Indonesia adalah pemuda," kata RK di DPP Golkar, Jakarta Barat, Rabu 16 Oktober 2024.

RK mengatakan, anak muda harus mau menerima masukan dari kalangan senior, terutama mereka yang tergabung dalam partai politik (parpol). Karena, bisa saja pengalaman para senior bisa menjadi motivasi untuk anak muda dalam menyongsong masa depan, bahkan sekedar menjadikan bahan pembelajaran.

"Minimal kami yang senior sharing cerita supaya mereka terinspirasi," katanya.

Diketahui, pria yang akrab disapa Kang Emil itu memang dikenal sebagai tokoh yang peduli dengan generasi muda. Untuk itu, dia bersama Suswono membawa beberapa program yang berkaitan dengan anak muda.

Di antaranya tentang program hunian terjangkau untuk anak-anak muda Jakarta, hingga memberikan konsultasi gratis guna menanggulangi rasa stres akibat pekerjaan.

Bahkan, Kang Emil juga membawa program untuk mengurangi masalah yang sering dibuat oleh anak muda, seperti tawuran. Pria kelahiran Bandung itu mengaku menyiapkan program untuk mencegah tawuran.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement