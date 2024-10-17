Ridwan Kamil ke Anak Muda Jakarta: Harus Optimistis!

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil (RK) mengatakan, anak muda Jakarta harus lebih optimistis lagi ke depannya.

"Tadi sudah saya bilang mereka harus jadi golongan yang paling optimis karena pemenang dan pemilik Indonesia adalah pemuda," kata RK di DPP Golkar, Jakarta Barat, Rabu 16 Oktober 2024.

RK mengatakan, anak muda harus mau menerima masukan dari kalangan senior, terutama mereka yang tergabung dalam partai politik (parpol). Karena, bisa saja pengalaman para senior bisa menjadi motivasi untuk anak muda dalam menyongsong masa depan, bahkan sekedar menjadikan bahan pembelajaran.

"Minimal kami yang senior sharing cerita supaya mereka terinspirasi," katanya.

Diketahui, pria yang akrab disapa Kang Emil itu memang dikenal sebagai tokoh yang peduli dengan generasi muda. Untuk itu, dia bersama Suswono membawa beberapa program yang berkaitan dengan anak muda.

Di antaranya tentang program hunian terjangkau untuk anak-anak muda Jakarta, hingga memberikan konsultasi gratis guna menanggulangi rasa stres akibat pekerjaan.

Bahkan, Kang Emil juga membawa program untuk mengurangi masalah yang sering dibuat oleh anak muda, seperti tawuran. Pria kelahiran Bandung itu mengaku menyiapkan program untuk mencegah tawuran.



(Arief Setyadi )