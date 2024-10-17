Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tega! Petugas Sales Minuman Dilecehkan Tiga Pria di Bekasi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |13:49 WIB
Tega! Petugas Sales Minuman Dilecehkan Tiga Pria di Bekasi
Kasus Pencabulan (foto: Freepik)
JAKARTA - Seorang wanita sales minuman berinisial SLA (18) menjadi korban pemerkosaan oleh tiga orang pria di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Korban diperkosa saat sedang bekerja. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, peristiwa terjadi pada Rabu (16/10/2024) siang. Saat itu korban yang sedang bekerja sebagai sales minuman dipanggil oleh kedua pelaku yang tidak dikenal. 

"Pada saat korban sedang jalan, korban dipanggil oleh orang tidak dikenal berjumlah dua orang. Lalu korban ditarik tangannya oleh orang tersebut dan dirayu," kata Ade Ary kepada wartawan, Kamis (17/10/2024).

Korban sempat mencoba untuk menelepon atasannya, namun ponselnya direbut pelaku. Dua pelaku kemudian memperkosanya. Setelah dua orang pelaku, satu orang pelaku lain datang ke lokasi dan melakukan aksi serupa.

"Setelah dua orang selesai memerkosa korban, lalu datang satu orang kembali ikut memperkosa korban," ujarnya.

 

