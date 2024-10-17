Kebakaran Landa Rumah di Grogol Petamburan, 1 Orang Tewas Terpanggang

JAKARTA - Sebanyak 14 kontrakan dan empat rumah tinggal di Jalan Utama Sakti I, RT07 RW07, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, terbakar, pada Kamis (17/10/2024), sekira pukul 05.47 WIB.

"Pengerahan 18 unit mobil pemadam dan 90 personel," demikian keterangan yang disampaikan Command Center Gulkarmat DKI, Kamis (17/10/2024).

Kebakaran tersebut diduga karena adanya korsleting listrik dari salah satu rumah di lokasi.

Kejadian berawal sekitar pukul 05.42 WIB, warga melihat api yang sudah membesar, kemudian langsung melaporkan ke pos Duta Mas dan langsung ditindak lanjuti oleh petugas.

"Dalam kebakaran tersebut, satu orang tewas terbakar atas nama Egi (21)," tutupnya.

