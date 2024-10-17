Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi SPG Cantik Diperkosa Tiga Pria di Bekasi saat Jualan Minuman

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |14:11 WIB
Kronologi SPG Cantik Diperkosa Tiga Pria di Bekasi saat Jualan Minuman
Kronologi SPG Cantik Diperkosa/freepik
JAKARTA – Peristiwa pemerkosaan menimpa seorang SPG minuman berinisial SLA (18) menjadi korban pemerkosaan oleh tiga orang pria di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mirisnya lagi, korban diperkosa saat sedang bekerja.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan kronologi peristiwa pemerkosaan tersebut. Saat itu korban yang sedang bekerja sebagai sales minuman dipanggil oleh kedua pelaku yang tidak dikenal.

"Pada saat korban sedang jalan korban dipanggil oleh orang tidak dikenal berjumlah dua orang. Lalu korban ditarik tangannya oleh orang tersebut dan dirayu," kata Ade Ary kepada wartawan, Kamis (17/10/2024).

Korban sempat mencoba untuk menelepon atasannya, namun ponselnya direbut pelaku. Dua pelaku kemudian memerkosanya. Setelah dua orang pelaku, satu orang pelaku lain datang ke lokasi dan melakukan aksi serupa.

"Setelah dua orang selesai memerkosa korban, lalu datang satu orang kembali ikut memerkosa korban," ujarnya.

Mantan Kapolres Jakarta Selatan ini mengatakan, korban berhasil melarikan diri. Korban melihat mobil atasannya melintas, lalu akhirnya meminta pertolongan.

 

