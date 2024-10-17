Relawan Gerak Bareng Ridwan Kamil Berisi Kelompok Muda, Dukung pasangan RIDO Jadi Pemimpin Jakarta

JAKARTA - Relawan Gerak Bareng Ridwan Kamil (GBRK) mendeklarasikan diri mendukung pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Deklarasi ini digelar di Kantor DPD Partai Golkar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/10).

Gerak Bareng Ridwan Kamil berisi kelompok kalangan pemuda. Dalam deklarasi itu puluhan pemuda terlihat kompak mengenakan baju putih dan ikut memberikan dukungan kepada RK-Suswono.

"Dengan ini kami mendeklarasikan Relawan GBRK Jakarta siap mendukung dan memenangkan pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur nomor urut 1 yaitu Bang Ridwan Kamil-Suswono untuk memimpin Jakarta periode 2024-2029," kata Ketua Gerak Bareng Ridwan Kamil Harits Hafiid memimpin deklarasi itu, Kamis (17/10/2024).

Selain menggelar deklarasi, GBRK juga membuka diskusi bedah visi dan misi. Acara bedah visi dan misi bertema Pendidikan dan Pelatihan Siap Kerja Gratis itu dilakukan agar anak-anak muda bisa menyuarakan program Ridwan Kamil-Suswono kepada masyarakat Jakarta lainnya.

"Kami berkumpul karena program beliau sangat bagus terutama di bidang pendidikan," ungkap dia.

Menurut Harits pendidikan menjadi penting untuk diperjuangkan khususnya di Jakarta. Sebab ia tak menampik masih banyak masyarakat Jakarta yang tidak mendapatkan akses pendidikan.

"Kebetulan saya akademisi, dan memang pendidikan ini sangat dibutuhkan sekali karena memang masyarakat masih banyak yang susah mendapatkan akses pendidikan. Pendidikan dibutuhkan untuk mencapai Indonesia Emas 2045," sambungnya.



(Khafid Mardiyansyah)