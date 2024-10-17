Farah Savira Anggota DPRD Jakarta Ungkap Pentingnya Program Pendidikan RIDO: Menekan Jumlah Warga Putus Sekolah

JAKARTA - Anggota DPRD Jakarta dari Partai Golkar, Farah Savira mengungkap program unggulan pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono. Menurutnya, program pendidikan menjadi penting untuk memberikan akses pendidikan merata bagi seluruh warga Jakarta.

"Karena kita tahu masih ada kesenjangan akses pendidikan khususnya untuk keluarga tak mampu dan rentan," kata Farah di Kantor DPD Partai Golkar Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Lewat program unggulan pendidikan itu, pasangan RK-Suswono alias RIDO bakal memberikan pendidikan gratis untuk sekolah negeri dan swasta. Politikus Golkar ini meyakini bahwa program ini bisa menekan anak-anak yang putus sekolah.

"Ini akan menekan jumlah putus sekolah, akan berkurang, sehingga pendidikan mereka akan berkelanjutan dari SD sampai SMA," ungkapnya.

Ia juga meyakini bahwa program Ridwan Kamil-Suswono akan bisa direalisasikan dalam lima tahun mendatang. Apalagi menurutnya pasangan RK-Suswono telah didukung oleh banyak partai politik.

"Kita ingin juga adik-adik kita ini mempunyai kesempatan itu bahwa bukan hanya janji politik, kita punya 15 partai pendukung yang tentunya ada dewannya, sehingga program RK itu bisa direalisasikan," tandasnya.

(Khafid Mardiyansyah)