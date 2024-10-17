CFD Sudirman-Thamrin Ditidakan saat Pelantikan Prabowo-Gibran

JAKARTA - Kegiatan Car free day (CFD) di Jalan Sudirman-Thamrin ditiadakan saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Minggu, 20 Oktober 2024.

"Yang biasanya hari minggu adalah CFD dengan situasi kegiatan yang akan dilakukan dengan istilahnya kegiatan besar negara kita, tentunya CFD ditiadakan," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman, Kamis (17/10/2024).

Bukan cuma meniadakan CFD, pihaknya pun akan memprioritaskan pengendara yang mau melintas di Jl Sudirman-Thamrin. Alasannya, kendaraan yang diizinkan melintas di Jl Sudirman-Thamrin cuma iring-iringan presiden-wapres dan tamu VVIP.

"Tentunya ini kami mohon maaf apabila nanti masyarakat yang tentunya sedang melaksanakan kegiatan aktivitas di jalan Sudirman-Thamrin. Mungkin pada saat jam jam perjalanan tamu VVIP karena ada banyak kepala negara yang akan hadir, tentunya kita juga menghormati tamu tersebut, akan kita utamakan tamu tersebut untuk melewati jalan Sudirman-Thamrin," katanya.