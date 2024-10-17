Anggota DPRD Jakarta: Program Dana Rp 1 Miliar untuk RW dari Paslon RIDO Sangat Realistis

JAKARTA - Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Golkar, Judistira Hermawan mensosialisasikan program pasangan Nomor Urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di Matraman Salemba Gang 3, RT 06/01, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (17/10/2024). Salah satu program yang disosialisasikan ialah pemberian dana Rp 1 Miliar untuk Rukun Warga (RW) per lima tahun.

Dia menjelaskan dengan APBD Jakarta yang begitu besar, bahkan seharusnya dana tersebut bisa ditambahkan.

"Sangat realistis, bahkan sebenarnya kurang ya, mudah-mudahan nanti APBD-nya bisa ningkat, pendapatan daerah juga meningkat, ini akan kita kembangkan," ujar Judistira Kepada wartawan.