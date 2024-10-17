Serap Aspirasi di Jaktim, Anggota DPRD Jakarta Bakal Sampaikan Permintaan Warga Soal Program Umroh ke Ridwan Kamil

JAKARTA - Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Golkar, Judistira Hermawan turun ke dapilnya mensosialisasikan program pasangan Nomor Urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Dalam kesempatan itu, dia menerima permintaan warga yang menginginkan adanya program umroh.

Mulanya ia menyampaikan kepada warga kalau pasangan RIDO memiliki program baru yakni Kartu Yatim dan insentif untuk marbot masjid. Warga yang mengetahui hal tersebut, lantas meminta agar program baik untuk umat itu diperluas hingga ke majelis taklim salahnya satunya dengan memberikan umroh.

"Itu yang akan saya sampaikan kepada beliau (Ridwan Kamil) dan insya Allah nanti bisa kita tingkatkan untuk program Umroh ini," ujar Judistira di Matraman Salemba Gang 3, RT 06/01, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (17/10/2024).