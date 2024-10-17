Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Jaktim Sambut Positif Program Kartu Yatim Paslon RIDO 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |21:14 WIB
Warga Jaktim Sambut Positif Program Kartu Yatim Paslon RIDO 
Warga Jaktim dukung RIDO
A
A
A

JAKARTA - Salah satu warga Jakarta Timur Yufri Nur menyambut positif program Kartu Yatim yang diciptakan oleh Pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO). Dia melihat selama ini, minimnya perhatian khusus pemerintah terhadap anak yatim khusunya di Jakarta.

Hal itu ia katakan usai menghadiri acara tasyakuran sekaligus sosialisasi program pasangan RIDO oleh Anggota DPRD Jakarta oleh Fraksi Golkar, Judistira Hermawan di Matraman Salemba Gang 3, RT 06/01, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur (Jaktim), Kamis (17/10/2024).

"Progam dengan anak yatim karena banyak anak yatim terlantar itu sangat bagus, yang belum pernah ada dari pemerintah untuk prihatin kepada anak yatim dan duafa," kata Yufri kepada wartawan.

Dia menegaskan puluhan warga yang hadir dalam kegiatan itu pun sangat antusias dengan program Kartu Yatim ini. Dia menambahkan warga juga sangat mengapresiasi program yang akan diberikan untuk para lansia.

"Ya saya sepakat dengan program itu, karena saya lihat dalam usulan dari pada warga yang hadir sangat mendukung dengan program itu anak yatim dan progam Lansia yang sudah tidak bekerja," katanya.

Maka dari itu, dia berharap pasangan RIDO bisa memenangkan kontestasi pilkada Jakarta ini. Agar seluruh program yang bermanfaat untuk warga bisa segera terealisasi.

"Ya harapan saya semoga apa yang dicita-citakan tadi program itu berhasil semuanya pak, supaya Jakarta lebih maju lagi dan masyarakatnya sejahtera," ucapnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179095//lisa_mariana-JtI0_large.jpg
Ditetapkan Tersangka Kasus Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179079//viral-QzjJ_large.jpg
5 Jam Diperiksa Bareskrim sebagai Tersangka, Lisa Mariana: Aku Bisa Beraktivitas Seperti Biasa Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/611/3179018//lisa_mariana-0WAD_large.jpg
Sebelum ke Bareskrim, Lisa Mariana Inginkan Air Gaib yang Bikin Penampilannya Langsung Cetar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179013//john_boy-2p4e_large.jpg
Pengacara Lisa Mariana Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Pemeriksaan Bareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179009//lisa-gbql_large.jpg
Lisa Mariana Penuhi Panggilan Polisi Sebagai Tersangka, Minta Doa Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178800//lisa_mariana-fiXl_large.jpg
Lisa Mariana Bakal Hadiri Pemeriksaan di Bareskrim Besok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement