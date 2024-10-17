Warga Jaktim Sambut Positif Program Kartu Yatim Paslon RIDO

JAKARTA - Salah satu warga Jakarta Timur Yufri Nur menyambut positif program Kartu Yatim yang diciptakan oleh Pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO). Dia melihat selama ini, minimnya perhatian khusus pemerintah terhadap anak yatim khusunya di Jakarta.

Hal itu ia katakan usai menghadiri acara tasyakuran sekaligus sosialisasi program pasangan RIDO oleh Anggota DPRD Jakarta oleh Fraksi Golkar, Judistira Hermawan di Matraman Salemba Gang 3, RT 06/01, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur (Jaktim), Kamis (17/10/2024).

"Progam dengan anak yatim karena banyak anak yatim terlantar itu sangat bagus, yang belum pernah ada dari pemerintah untuk prihatin kepada anak yatim dan duafa," kata Yufri kepada wartawan.

Dia menegaskan puluhan warga yang hadir dalam kegiatan itu pun sangat antusias dengan program Kartu Yatim ini. Dia menambahkan warga juga sangat mengapresiasi program yang akan diberikan untuk para lansia.

"Ya saya sepakat dengan program itu, karena saya lihat dalam usulan dari pada warga yang hadir sangat mendukung dengan program itu anak yatim dan progam Lansia yang sudah tidak bekerja," katanya.

Maka dari itu, dia berharap pasangan RIDO bisa memenangkan kontestasi pilkada Jakarta ini. Agar seluruh program yang bermanfaat untuk warga bisa segera terealisasi.

"Ya harapan saya semoga apa yang dicita-citakan tadi program itu berhasil semuanya pak, supaya Jakarta lebih maju lagi dan masyarakatnya sejahtera," ucapnya.



(Khafid Mardiyansyah)