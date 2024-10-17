Dengarkan Curhat Teman Disabilitas, Ridwan Kamil Komitmen untuk Sempurnakan Seluruh Program

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil, menggelar dialog dengan berbagai komunitas untuk mendengarkan berbagai aspirasi, termasuk dari komunitas disabilitas, advokat muda, dan mahasiswa.

Dialog dilakukan di Sofyan Inn Hotel, Jakarta Pusat, pada Kamis (17/10/2024). Salah satu yang berbicara adalah Robiyatin, seorang penyandang disabilitas yang akrab disapa Atin, yang berharap Ridwan Kamil lebih memperhatikan hak-hak disabilitas.

Atin menekankan pentingnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Jakarta, terutama untuk menjamin kehidupan yang layak bagi penyandang disabilitas, khususnya mereka yang kurang mampu.

Dia juga menyoroti perlunya kesetaraan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut.

Selain itu, Atin mengungkapkan harapannya agar pemerintah terus memberikan bantuan seperti yang ia terima sejak 2021, ketika ia mendapatkan tempat usaha dari Pemprov Jakarta di dekat Stasiun Sudirman. Bantuan semacam ini, menurutnya, harus diiringi dengan pendampingan dan dukungan pemerintah agar usaha yang dijalankan penyandang disabilitas dapat berkembang.

Atin juga meminta agar Ridwan Kamil memastikan fasilitas umum di Jakarta ramah bagi penyandang disabilitas dan mempermudah akses ke Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta.

"Kami berharap diberikan kemudahan dalam segala hal, dan syarat untuk mendapatkan kartu tersebut tidak menyulitkan," ujarnya.