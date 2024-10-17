Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Judistira Hermawan Sebut Pasangan RIDO Bakal Prioritas Penurun Angka Pengangguran di Jakarta 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |23:33 WIB
Judistira Hermawan Sebut Pasangan RIDO Bakal Prioritas Penurun Angka Pengangguran di Jakarta 
Judistira Hermawan
A
A
A

JAKARTA - Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Golkar, Judistira Hermawan menegaskan kalau Pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) akan memprioritaskan penurunan angka pengangguran di Jakarta. Hal itu ia sampaikan saat mensosialisasikan program pasangan RIDO ke warga Pisang Timur, Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (17/10) malam.

"Prioritas betul, kita tahu ini banyak ya hampir kurang lebih ada 11 persen yang tidak mendapatkan pekerjaan ya," ucap Judistira kepada wartawan.

Ketika sosialisasi itu, dia mencontohkan seorang pria bernama Dicky yang belum mendapatkan pekerjaan selama hampir 11 tahun. Menurutnya jika pasangan RIDO memenangkan kontestasi pilkada Jakarta, permasalahan yang dihadapi Dicky akan segera diselesaikan.

"Terakhir Dicky mendapatkan pekerjaan di tahun 2013 ya dan 2024 ini InsyaAllah (Dicky) dengan adanya pak Ridwan Kamil dan pak Suswono kita tingkatkan untuk pekerjaan bagi anak - anak kita," tuturnya.

Permasalah soal pekerjaan itu, sebenarnya sudah masuk dalam program pasangan RIDO. Salah satunya pinjaman tanpa bunga yang bisa digunakan sebagai modal usaha.

 

