HOME NEWS MEGAPOLITAN

22 Komunitas Etnik di Jakarta Dukung Ridwan Kamil-Suswono

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |05:38 WIB
22 Komunitas Etnik di Jakarta Dukung Ridwan Kamil-Suswono
Ridwan Kamil (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah kelompok etnik di Jakarta menggelar deklarasi terhadap pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).

Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Betawi 1982 yang juga perwakilan tokoh etnik, Zainuddin atau biasa disapa Haji Oding, menyebut pasangan calon nomor urut 1 memiliki pengalaman dan program yang sangat diperlukan warga Jakarta.

"22 etnik yang ada di Jakarta hari ini hadir dan semuanya terkesan dengan Bang Ridwan Kamil. Konsepsinya, jalan pikirannya, pengalamannya dan program-programnya akhirnya pada hari ini semua etnik sepakat untuk deklarasi mendukung penuh pasangan Ridwan Kamil dan Suswono," kata Haji Oding kepada wartawan, Kamis (17/10/2024).

Haji Oding menyatakan siap membantu memuluskan jalan Ridwan Kamil dan Suswono untuk menjadi pemimpin di Jakarta. Ia juga berharap Pilkada 2024 nanti berjalan satu putaran dengan kemenangan diraih pasangan nomor urut 1 itu.

"Dengan target satu putaran. Ini sebuah deklarasi yang saya kira tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Animo seluruh tokoh-tokoh etnik di Jakarta demikian," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Ridwan Kamil berharap dukungan dari 22 kelompok etnik itu, akan lebih meyakinkan masyarakat Jakarta lainnya bahwa dirinya dan Suswono bisa membuat Jakarta menjadi kota maju dengan skala global.

"Ya, ini salah satu deklarasi yang paling mengharukan, paling membesarkan hati, dan merefleksikan identitas Jakarta. Hari ini deklarasinya itu tidak hanya satu, tidak hanya dua, tidak hanya lima, tidak hanya tujuh etnisitas, tapi tercatat 22 etnisitas yang ada di Jakarta mendeklarasikan dukungan tadi di panggung," kata Ridwan Kamil.

 

Halaman:
1 2
      
