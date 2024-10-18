Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gantikan Heru Budi, Teguh Setyabudi Dilantik Jadi Pj Gubernur Jakarta Hari Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |07:24 WIB
Gantikan Heru Budi, Teguh Setyabudi Dilantik Jadi Pj Gubernur Jakarta Hari Ini
Teguh Setyabudi (Foto: istimewa/Okezone)
JAKARTA - Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi akan dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta hari ini, Jumat (18/10/2024). Ia dilantik menggantikan Heru Budi Hartono.

Plh Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Aang Witarsa menyebutkan bahwa pelantikan itu akan dilaksanakan sekira pukul 09.00 WIB.

“Untuk pelantikan Pj Gubernur Jakarta diagendakan dilaksanakan pada hari Jumat (hari ini) pukul 09.00 WIB dirangkaikan dengan pelantikan TP PKK,” kata Aang saat dikonfirmasi, Jumat (18/10/2024).

Sebagai informasi sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken pemberhentian Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. 

Pemberhentian tersebut diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 125P tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pj Gubernur DKI Jakarta. 

"Presiden Jokowi telah menandatangani Keppres Nomor 125P, tertanggal 16 Oktober 2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pj Gubernur DKI Jakarta," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya, Kamis (17/10/2024).

 

