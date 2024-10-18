Pramono Anung Akan Bangun SLB di Jakarta Utara

JAKARTA - Upi Apriyani, seorang ibu pemilik Rumah Quran khusus disabilitas di Jakarta Utara merasa prihatin dengan kondisi ketersediaan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terbatas di wilayahnya.

Kepada Calon Gubernur (Cagub) Jakarta, Pramono Anung, dirinya mengeluh bahwa fasilitas SLB hanya ada tiga sekolah se-Jakarta Utara.

"Jadi Pak, di Jakarta Utara ini Sekolah SLB hanya tiga saja. Tidak ada lagi sekolah untuk para penyandang disabilitas yang baik untuk mereka," kata Upi saat Pramono berkunjung ke daerah Koja, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Merespons keluhan itu, Pramono berjanji segera untuk membangun SLB. Ia merasa prihatin dan meminta untuk jadi perhatian kepada anggota DPRD Jakarta dari fraksi PDI-P.

"Tentunya yang seperti ini harus diusulkan, tidak mungkin, tidak ada yang menangani. Kalau tidak kasian sekali yang memang masyarakat, rakyat yang membutuhkan tetapi sama sekali tidak mendapatkan," ucap Pramono.

Dari dua tempat di Koja, Jakarta Utara yang disambangi sekaligus, mantan Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) itu melihat warga sangat membutuhkan kehadiran pemerintah. Oleh karenanya, Pramono menjelaskan pemerintah provinsi akan segera hadir untuk membantu masyarakat.

"Minimal mereka bisa survive untuk hidup, itu saja sudah bukan hal yang gampang. Dan untuk itu yang namanya pemerintah harus hadir untuk hal-hal seperti itu," ungkapnya.



(Fakhrizal Fakhri )