Sediakan Layanan Konsultasi Hukum Gratis, Ridwan Kamil Ingin RK Law Terus Hadir untuk Rakyat Kecil

JAKARTA - Relawan Kerja (RK) Law, dalam naungan RK Ecosystem, menyelenggarakan kegiatan "Belanja Masalah Bersama Komunitas Penerima Manfaat Program DKI Jakarta” untuk mendukung visi Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam acara ini, Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Ridwan Kamil, hadir langsung untuk mendengarkan dan berdialog dengan perwakilan komunitas, Kamis (17/10), di bilangan Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat.

RK Law yang memfasilitasi kegiatan ini berikhtiar menciptakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai tantangan yang dihadapi dalam keseharian hidup di Jakarta. Sebelum kegiatan diskusi, RK Law juga menyediakan layanan konsultasi hukum gratis bagi para peserta yang hadir. Ini merupakan bukti konkret bahwa Relawan Kerja hadir bagi

masyarakat kecil yang mayoritas masih belum melek hukum.

Dihadiri oleh lebih dari 100 perwakilan berbagai komunitas, termasuk pecinta Jaklingko, penerima beasiswa, dan kaum difabel, kegiatan ini mendorong partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik, sehingga masyarakat bukan hanya menjadi obyek, tetapi juga subyek kebijakan publik. Kebijakan ini di antaranya mencakup program-program seperti beasiswa yang telah menjangkau 17.500 pelajar, serta inisiatif transportasi dan pelatihan untuk penyandang disabilitas.

Ridwan Kamil menekankan pentingnya mendengarkan suara masyarakat.

“Dialog ini adalah bukti nyata komitmen pasangan RIDO untuk membangun Jakarta yang lebih baik, lebih inklusif, adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Kita ingin memastikan bahwa Ridwan Kamil-Suswono menjadi pemimpin yang hadir untuk semua golongan,” ungkap Bang Ridwan, sapaannya.

“Suara masyarakat sangat penting dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Seperti sebelumnya kami perkenakan, akan ada yang namanya Kartu KAMU, atau Kartu Jakarta Maju. Jadi nanti KJP Plus, Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, dan seterusnya, nanti akan ada dalam satu kartu itu saja. Namanya Kartu KAMU,” jelasnya lagi.

Ridwan Kamil menggarisbawahi visi transformasi Jakarta menjadi kota global yang maju. Ia berkomitmen untuk mengembangkan infrastruktur kelas dunia, meningkatkan konektivitas, dan mendorong inovasi, menjadikan Jakarta sebagai pusat ekonomi dan budaya yang kompetitif di tingkat internasional. Inklusivitas juga menjadi kunci, di mana setiap warga, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas, harus memiliki akses yang sama terhadap layanan publik, pendidikan berkualitas, dan kesempatan ekonomi.

Untuk mewujudkan Jakarta yang lebih sejahtera, Ridwan Kamil akan fokus pada pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Ia bertekad mendukung pertumbuhan UMKM, menarik investasi ramah lingkungan, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas dengan upah yang adil. Komitmen untuk memberikan dukungan sosial juga sangat penting, melalui program-program seperti Kartu Anak Jakarta, Kartu Pekerja Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, yang bertujuan memberikan bantuan finansial dan akses layanan publik yang adil bagi keluarga prasejahtera dan kelompok rentan.

Ridwan Kamil juga memastikan setiap anak di Jakarta mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas tanpa terhalang biaya, melalui program sekolah gratis, dukungan finansial, dan perluasan beasiswa pendidikan tinggi. Ia berkomitmen untuk memperluas dan mengintegrasikan berbagai moda transportasi publik massal seperti MRT, BRT, dan LRT, serta meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.