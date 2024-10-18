KRL Tabrak Motor di Lintasan Cilebut-Bojonggede

, Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |09:36 WIB

JAKARTA - Sebuah sepeda motor tertemper rangkaian KRL KA 1009B relasi Bogor-Manggarai, pada Jumat (18/10/2024) pagi. Kecelakaan tersebut tepatnya terjadi di lintasan Stasiun Cilebut-Bojonggede.

"KA 1009B (Bogor-Manggarai) tertemper kendaraan motor di antara Stasiun Cilebut-Bojong Gede," cuit laman X @CommuterLine.

KCI menjelaskan rangkaian KRL sempat mengalami pengecekan terlebih dahulu di lokasi.

"Saat ini, sudah dapat melanjutkan perjalanan kembali. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," jelasnya.

Belum diketahui ada tidaknya korban akibat kecelakaan tersebut.

(Arief Setyadi )