HOME NEWS MEGAPOLITAN

1.929 Aparat Gabungan Diterjunkan Kawal Demo Mahasiswa Hari Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |09:45 WIB
1.929 Aparat Gabungan Diterjunkan Kawal Demo Mahasiswa Hari Ini
Ilustrasi Polri (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 1.929 personel gabungan dikerahkan mengawal aksi unjuk rasa yang digelar oleh massa dari elemen Badan Eksekutif Indonesia Seluruh Indonesia (BEM SI) di Istana Merdeka Jakarta, Jakarta Pusat, hari ini, Jumat (18/10/2024).

“Dalam rangka pengamanan aksi elemen massa dan mahasiswa di depan Istana Merdeka Jakarta, kami melibatkan sejumlah 1.929 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Jumat.

Susatyo mengatakan, ribuan personel gabungan tersebut di antaranya berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. 

“Para personel akan ditempatkan di sekitar Istana Merdeka Jakarta untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung ataupun menutup jalan tol yang berada di depan Gedung DPR,” ujar dia.

Dalam aksi ini, pihaknya telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas untuk menghindari terjadinya kepadatan kendaraan di lokasi. Namun, rekayasa masih bersifat situasional.

“Rekayasa arus lalu lintas juga akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika di lapangan. Bila nanti di depan Istana Merdeka Jakarta massa cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka akan kami lakukan penyekatan,” ucap dia.

 

Halaman:
1 2
      
