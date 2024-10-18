Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Anung Blusukan 11 Lokasi Sehari: Kalau Enggak Keliling Malah Stres

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |11:41 WIB
Pramono Anung Blusukan 11 Lokasi Sehari: Kalau Enggak Keliling Malah Stres
Pramono Anung mengaku blusukan 11 lokasi sehari (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung tercatat sebagai calon yang paling sering berkampanye keliling bertemu warga. Menurut catatan Bawaslu DKI Jakarta beberapa waktu lalu, pasangan Pramono-Rano adalah calon gubernur dan wakil gubernur yang paling sering berkampanye pada Pilkada Jakarta 2024.

Terkait hal tersebut, Pramono mengaku berkampanye dengan blusukan bertemu dengan warga dan menyerap permasalahan yang ada sudah menjadi habit atau kebiasaannya.

"Saya kalau enggak keliling mungkin saya malah stress," kata Pramono usai berdialog dengan warga Jalan Lorong 27, Koja, Jakarta Utara, Kamis (17/10/2024).

Pramono menyebut dirinya berkeliling hingga 11 lokasi dalam satu hari. Ia pun menepis anggapan jika dirinya mengistimewakan wilayah Jakarta Utara karena kerap menyambangi wilayah pesisir Jakarta itu.

"Kalau kemudian saya terlihat sering ke (Jakarta) Utara karena keseringan keliling," ucapnya.

Eks Menseskab itu pun mengaku semakin bersemangat untuk kampanye keliling bertemu dengan warga untuk mengetahui permasalahan yang ada.

"Bahkan yang (dari) awal ngikutin saya sudah pada capek, tapi saya tambah semangat," ungkapnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/43/3178979//gubernur_pramono_anung-xTeb_large.jpg
Resmi Dilepas Gubernur Pramono, Kontingen Jakarta Targetkan Juara Umum POPNAS dan PEPARNAS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178981//purbaya-pKeG_large.jpg
Uang Rp14,6 Triliun Mengendap di Bank, Purbaya Minta Pramono Percepat Serap Anggaran 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178904//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-LjFl_large.jpg
Mangkrak sejak 2016, Pramono Akan Tinjau Jalan Beda Tinggi di Penjaringan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178863//pramono-nSM0_large.jpg
Pramono Enggan Tanggapi Pernyataan Komisaris Transjakarta yang Tuai Polemik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178722//pemerintah-kUN2_large.jpg
Pramono Ingin Ada Wali Kota Perempuan di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178669//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-4Zbi_large.jpg
Pramono Tegaskan Dana Mengendap Rp14,6 Triliun di Bank Jakarta Bukan untuk Deposito
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement