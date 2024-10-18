Pramono Anung Blusukan 11 Lokasi Sehari: Kalau Enggak Keliling Malah Stres

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung tercatat sebagai calon yang paling sering berkampanye keliling bertemu warga. Menurut catatan Bawaslu DKI Jakarta beberapa waktu lalu, pasangan Pramono-Rano adalah calon gubernur dan wakil gubernur yang paling sering berkampanye pada Pilkada Jakarta 2024.

Terkait hal tersebut, Pramono mengaku berkampanye dengan blusukan bertemu dengan warga dan menyerap permasalahan yang ada sudah menjadi habit atau kebiasaannya.

"Saya kalau enggak keliling mungkin saya malah stress," kata Pramono usai berdialog dengan warga Jalan Lorong 27, Koja, Jakarta Utara, Kamis (17/10/2024).

Pramono menyebut dirinya berkeliling hingga 11 lokasi dalam satu hari. Ia pun menepis anggapan jika dirinya mengistimewakan wilayah Jakarta Utara karena kerap menyambangi wilayah pesisir Jakarta itu.

"Kalau kemudian saya terlihat sering ke (Jakarta) Utara karena keseringan keliling," ucapnya.

Eks Menseskab itu pun mengaku semakin bersemangat untuk kampanye keliling bertemu dengan warga untuk mengetahui permasalahan yang ada.

"Bahkan yang (dari) awal ngikutin saya sudah pada capek, tapi saya tambah semangat," ungkapnya.

(Angkasa Yudhistira)