HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis, Ibu dan Bayi 2 Bulan Tewas di Rumah Kontrakan Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |11:52 WIB
Tragis, Ibu dan Bayi 2 Bulan Tewas di Rumah Kontrakan Depok
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

DEPOK - Warga Jalan Kesadaran 1, Pondok Petir, Bojongsari, Kota Depok dibuat geger dengan penemuan mayat ibu dan bayi berusia dua bulan di sebuah rumah kontrakan pada Kamis 17 Oktober 2024 malam. Hal itu dibenarkan Kapolsek Bojongsari, Kompol Fauzan Thohari saat dikonfirmasi, Jumat (18/10/2024).

"(Benar ada penemuan mayat) Ibu dan anak 2 bulan," kata Kompol Fauzan.

Fauzan menyebut, jenazah ibu dan bayi sudah di bawa ke RS Polri Kramatjati untuk dilakukan autopsi dalam upaya mengusut penyebab kematian. "Sekarang jenazah sudah di RS Polri Kramatjati, untuk dilakukan autopsi, untuk mengetahui penyebab kematian korban," ujarnya.

Lebih lanjut, Fauzan belum dapat memastikan apakah saat ditemukan jasad ibu dan bayi ditemukan bekas penganiayaan atau luka akibat senjata tajam (sajam).

"Kita tunggu hasil autopsi ya, untuk mengetahui penyebab kematian korban," ungkapnya.

(Arief Setyadi )

      
Telusuri berita news lainnya
